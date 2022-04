Cagliari al lavoro quest'oggi in vista della sfida di sabato sera contro la Juve. Ecco il report della giornata pubblicato sul sito del club sardo: "Due giorni a Cagliari-Juventus: i rossoblù si sono allenati questo pomeriggio in vista della gara di sabato sera all'Unipol Domus. Alla seduta odierna ha assistito il presidente Giulini, presente a bordocampo. Il gruppo ha inizialmente svolto degli esercizi di mobilità, poi spazio a esercitazioni dedicate alla tattica e a una sessione di conclusioni a rete. Personalizzato per Daniele Baselli e Luca Ceppitelli. Al termine dell'allenamento è iniziato il ritiro. Domani, venerdì 8 aprile, è in programma una nuova seduta; mister Mazzarri presenterà la gara ai media alle 18: la conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club".