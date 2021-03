Domani alle 18 la Juventus sarà impegnata sul campo del Cagliari per riscattare (per quanto possibile) la prematura eliminazione dalla Champions League, in un clima nel quale Cristiano Ronaldo è finito nel mirino della critica per il mancato apporto contro il Porto. Andrea Pirlo si augurerà che il match finisca come quello dell'andata: c'era da lanciare segnali positivi dopo un inizio a singhiozzo, e il pareggio con la Lazio in "zona Caicedo", e all'Allianz Stadium finì 2-0 con doppietta di CR7 su assist di Morata e spizzata di Demiral.