Juve e Cagliari rendono omaggio a Silvio Longubucco. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, sabato sera alla Domus Arena sono previste alcune iniziative per ricordare la figura dell'ex terzino scomparso nei giorni scorsi all'età di 70 anni, che in passato ha vestito proprio la maglia delle due squadre che si affronteranno nella 35^ giornata di Serie A. Con i sardi, in particolare, Longobucco fu protagonista della promozione nel massimo campionato con Tiddia della stagione 1978-79 e del sesto posto in A sempre con il tecnico di Sarroch.