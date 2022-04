Quattro gol, ma nessuno in trasferta. Un piccolo tabù da sfatare per Paulo Dybala, la cui avventura con la maglia della Juve è ormai ai titoli di coda. Sabato sera alla Unipol Domus l'attaccante argentino proverà a lasciare il segno sul match contro il Cagliari anche per interrompere la "maledizione" a causa della quale non è mai riuscito a realizzare un gol in casa dei rossoblù, di fronte ai quali ha invece esultato quattro volte, come anticipato, all'Allianz Stadium. Ce la farà a regalare una gioia - una delle ultime - ai tifosi bianconeri?