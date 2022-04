Buone notizie per Walter Mazzarri in vista della sfida di sabato sera contro la Juve. Da domani l'allenatore del Cagliari ritroverà infatti Razvan Marin e Leonardo Pavoletti, ufficialmente guariti dal Covid-19. I due giocatori saranno nuovamente a disposizione dello staff tecnico da martedì 5 aprile, quando il gruppo si ritroverà al Centro sportivo per una nuova seduta di allenamento in programma al pomeriggio.

Intanto, come si legge sul sito del club, oggi la squadra si è allenata ad Asseminello per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato. Due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impiegati in gara (contro l'Udinese, ndr.) hanno svolto una seduta di scarico; per gli altri attivazione tecnica, possessi palla ed una partita giocata su campo ridotto. Lavori personalizzati per Luca Ceppitelli e Luca Gagliano.