La panchina di Walter Mazzarri a rischio? Per il momento no, ma tutto può cambiare in caso di figuraccia con la Juve. Questa la situazione dell'allenatore del Cagliari secondo La Gazzetta dello Sport, che ricorda come il club sardo abbia ancora sotto contratto Leonardo Semplici, esonerato dopo appena tre giornate, e paghi l'attuale allenatore "profumatamente" (sotto i due milioni). La squadra, comunque, punta a salvarsi con lui, senza ulteriori cambiamenti. Ma una debacle sabato sera in casa contro i bianconeri potrebbe ribaltare tutto.