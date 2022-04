Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sugli indisponibili della Juventus, in vista della gara contro il Cagliari:



CENTROCAMPO A 2 O A 3 - "Oggi faremo l'ultimo allenamento e vedremo le condizioni di tutti. Locatelli fuori per 4 settimane, abbiamo squalificati Morata e De Sciglio. Non siamo tantissimi. Non ci deve essere scusante, però: domani dobbiamo fare una grande partita e portare a casa il risultato. Valuterò se giocare a 2 o a 3".