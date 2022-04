Siamo alla vigilia della prossima sfida di campionato della Juventus che, dovrà vedersela contro il Cagliari di Walter Mazzarri, in piena lotta per la salvezza. Quella in Sardegna non sarà una gara semplice, considerando il momento della stagione e la necessità di punti di cui ogni squadra ha bisogno. I rossoblù dovranno ancora capire come e con chi si presenteranno alla sfida contro gli uomini di Allegri e in queste ore stanno verificando le condizioni di Daniele Baselli, fermatosi mercoledì scorso per un fastidio alla caviglia. Stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna però, ci sarebbe fiducia per averlo a disposizione nella lista dei convocati.