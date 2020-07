Stando al comunicato del Giudice Sportivo seguito alle partite di ieri in Serie A, c'è un giocatore del Cagliari squalificato, che quindi salterà la partita di mercoledì sera contro la Juventus: si tratta di Nahitan Nandez. L'uruguayano era diffidato e ieri è stato ammonito proprio nei minuti finali della partita persa per 1-0 contro l'Udinese. Nandez non è certo nuovo ai cartellini gialli: si tratta addirittura della quattordicesima sanzione. Nella Juve, invece come abbiamo visto, l'assente per squalifica è Adrien Rabiot, anche lui ammonito da diffidato ieri con la Samp.