Attraverso un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito ufficiale, il Cagliari ha reso noto data e ora di inizio delle prevendite per il match contro la Juve. Non sono ancora disponibili i tagliandi per il settore ospiti, in attesa del via libera dall'Osservatorio. Di seguito la nota della società sarda.



Dal 31 marzo, sempre alle ore 10, inizierà la vendita libera. I tagliandi nei settori ordinari (curve, distinti e tribuna) potranno essere acquistati solo dai tifosi residenti in Sardegna (qui tutti i dettagli). I biglietti per il settore ospiti al momento non sono in vendita, in attesa di nuova determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.



Considerata la grande affluenza di pubblico prevista all’Unipol Domus, con il ritorno da aprile della capienza al 100%, i biglietti saranno a disposizione in tutti i canali di vendita: online sul circuito TicketOne, presso il Ticket Service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica, chiuso) e le ricevitorie autorizzate.



Novità per l’ingresso allo stadio: sarà ora sufficiente presentare il proprio “green pass base”; valide quindi anche le certificazioni verdi ottenute con il solo tampone. All'interno dell’impianto sarà obbligatorio utilizzare sempre la mascherina di tipo FFP2 a copertura di naso e bocca. I tifosi sono invitati a leggere le informazioni riportate qui prima di procedere all’acquisto.