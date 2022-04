di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Giornata di vigilia in casa Juventus. La squadra bianconera sosterrà oggi l'ultimo allenamento, prima di preparare le valigie e volare alla volta di Cagliari, dove domani troverà i rossoblù di Mazzarri. Per la Vecchia Signora, un'occasione di riscatto dopo la sconfitta contro l'Inter; un'occasione, anche, per consolidare il quarto posto e respingere l'attacco di chi sta dietro in classifica e non dare loro fiducia.



A commento della conferenza stampa di Massimiliano Allegri e per le ultimissime prima del match, le parole di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium.



