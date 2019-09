"Il Brescia è tornato nella massima serie dopo otto stagioni di campionato cadetto e lo ha fatto dando spazio a quelli che sono stati gli alfieri di questa cavalcata che ha ricondotto le “rondinelle” in A". Come scrive la Figc sul proprio sito ufficiale, "tra questi spicca il talento di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 già entrato nel gruppo azzurro che ha ricevuto plausi unanimi per le prospettive di un potenziale ancora tutto da sfruttare.



Nel pesantissimo successo corsaro ad Udine contro una concorrente diretta per la salvezza, il giovane forgiato dalla fucina bresciana ha messo in mostra una carrellata di pezzi pregiati che hanno reso doverosa la sua menzione in tutte le pagelle sportive. È stato il padrone della mediana di Corini, dispensando palloni, scandendo tempi di gioco e mostrando una capacità di filtro non indifferente.



I paragoni illustri non sono mai mancati, sin dalla sua convocazione in uno stage della Nazionale maggiore nello scorso novembre che in occasione dell’esordio con l’Under 21 a marzo. Nel match contro l’Udinese, anche quando la lucidità del metronomo è fisiologicamente calata alla distanza, non è mai venuta meno la capacità di arginare le sortite bianconere; un valore aggiunto, quello della sua fase difensiva, che però lui stesso annovera come propria dote principale. Essere un “tuttocampista” è nelle sue corde, il tempo e il duro lavoro dovranno fare il resto."