Vlahovic ha sancito la fine dell'astinenza di trofei della Juventus che durava ormai dalla stagione 21/22, la prima dell'Allegri 2.0. Archiviata la prestazione sul rettangolo verde di gioco (anche se per l'extra campo ci vorrà ancora del tempo), è tempo di pensare alla prossima gara per la Juventus. L'impegno sarà importante, lunedì i bianconeri affronteranno il Bologna di Thiago Motta. Il tecnico dei felsinei però dovrà fare a meno di Joshua Zirkzee. Contro il Napoli l'attaccante era uscito per un problema muscolare. Gli esami hanno escluso lesioni, ma il giocatore resterà fuori dalla partita.