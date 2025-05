Verso Bologna-Juventus, Tudor lavora sulle palle inattive

2025 Getty Images

Mancano due giorni alla sfida del Dall’Ara, dove domenica 5 maggio alle 20.45 la Juventus affronterà il Bologna in un match chiave per la corsa Champions. I bianconeri, come riportato da juventus.com, si sono ritrovati questa mattina alla Continassa per proseguire la preparazione in vista del delicato impegno contro i rossoblù.L’allenamento odierno, svoltosi giovedì 2 maggio, ha previsto una prima parte dedicata al lavoro atletico, con esercizi mirati per migliorare condizione e tenuta fisica. A seguire, lo staff tecnico ha concentrato l’attenzione sulle palle inattive, un aspetto del gioco su cui Igor Tudor sta insistendo particolarmente in queste settimane, consapevole dell’importanza dei dettagli in partite così equilibrate.

La squadra tornerà in campo domani per l’ultima seduta prima della partenza verso Bologna, prevista nel pomeriggio. Come da programma, sempre domani alle ore 14, Mister Tudor parlerà in conferenza stampa all’Allianz Stadium, dove risponderà alle domande dei giornalisti su condizione della squadra, recuperi e possibili scelte di formazione.