La Juventus sarà impegnata nella giornata di domani contro il Bologna. Sarà la prima delle due gare che Paolo Montero avrà a disposizione da allenatore della prima squadra. Secondo quanto riferisce SporMediaset, l'allenatore potrebbe concedere qualche minuto a Djalò. Sarebbe l'esordio per il difensore con la maglia bianconera. Da quando è arrivato a gennaio infatti, Djalò non è mai sceso in campo nonostante sia ormai da mese di nuovo a disposizione e pienamente recuperato dall'infortunio al ginocchio. Il giocatore non gioca da ormai più di un anno, ovvero da quando si fece male con il Lille nella passata stagione.