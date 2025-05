Verso Bologna-Juventus: la decisione su Dusan Vlahovic

AFP via Getty Images

Igor Tudor non ama i numeri, ma il destino potrebbe regalargli una perfetta compensazione: perso il numero 10, Kenan Yildiz, per squalifica, l’allenatore croato potrebbe ritrovare il suo 9. Già, Dusanè sempre più vicino al rientro per il big match contro il Bologna, una sfida dal sapore speciale anche per il serbo, che ritroverà di fronte Vincenzo Italiano, suo mentore ai tempi della Fiorentina.Non si tratterà, almeno inizialmente, di riproporre l’esperimento del doppio centravanti visto a Parma e archiviato senza grandi soddisfazioni. L’idea è piuttosto quella di alternare le forze in avanti, organizzando una staffetta tra Vlahovic e Kolo Muani. Il francese, tornato al gol contro il Monza dopo un lungo digiuno di 79 giorni, parte favorito per una maglia da titolare, complici la buona condizione e la fiducia ritrovata. Vlahovic, invece, sta uscendo gradualmente dall’affaticamento muscolare che l’ha costretto ai box nel turno precedente e punta almeno a uno spezzone nella ripresa.

Le prossime 48 ore saranno determinanti per valutare con precisione il minutaggio possibile per il numero 9 bianconero, ancora capocannoniere della Juventus con 14 reti stagionali. L’ottimismo, però, cresce ora dopo ora. E per Tudor potrebbe profilarsi una carta decisiva da giocare nel secondo tempo di una partita che vale un posto nella prossima Champions League.La staffetta, più che la convivenza, sembra la chiave tattica su cui l’allenatore bianconero intende puntare. Con una certezza in più in attacco, anche se non dal primo minuto, la Juventus potrà affrontare Bologna con maggiore serenità, sapendo di poter contare su un Vlahovic pronto a graffiare nel momento più caldo della stagione.