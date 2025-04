Verso Bologna-Juventus, ancora una chance per Kolo Muani. Tudor pensa a qualche sorpresa e Vlahovic...

AFP via Getty Images



Verso Bologna-Juventus, le prime idee di Tudor

Una sfida importante, una di quelle attraverso cui passa quasi una stagione. Questo sarebbe il miglior modo per riassumere la sfida trache si giocherà domenica sera alle ore 20.45 allo Stadio Dall'Ara della città emiliana. Una sfida da cui passa il quarto posto, obiettivo minimo della Juventus di Igore che oggi è a rischio. Quarto posto che significa pass per la prossima Champions League. Ecco quindi che alla Continassa si lavora sodo, giorno dopo giorno, per preparare una sfida così complessa.



Come giocherà la Juventus contro il Bologna?

Il tecnico croato dovrà fare i conti ancora una volta con le assenze. Certe quelle di Lloyd Kelly e quella di Kenan Yildiz che squalificato salterà le prossime due gare con la Juventus tra cui proprio quella contro la squadra di Vincenzo Italiano. Ecco quindi che si iniziano a pensare delle probabili alternative per questa sfida così complicata.Stando alle prime indiscrezioni che filtrano dalla Continassa dovrebbe essere ancora una volta il titolare Randal Kolo Muani che dovrà portare sulle spalle il peso dell'attacco bianconero. Dusan Vlahovic infatti potrebbe al massimo accomodarsi in panchina, si lavora per riuscire ad averlo almeno in panchina. Gli altri due attaccanti potrebbero essere ancora Nico Gonzalez che è tornato al goal nella sfida contro il Monza ed ha recuperato probabilmente una condizione fisica ottimale. Il terzo posto potrebbe essere occupato da Francisco Conceicao che nell'ultima sfida di campionato, quella contro il Monza, non era stato impiegato dal tecnico Tudor.La speranza però è quella di riuscire ad avere Dusan Vlahovic almeno in panchina per una sfida cosi importante. Le sue condizioni, come sempre accade per questo genere di infortuni, verranno valutate giorno dopo giorno dallo staff medico bianconero.





