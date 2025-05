Verso Bologna-Juventus, gli ultimi dubbi alla vigilia: un ballottaggio per reparto

Bologna-Juventus, i ballottaggi di formazione per Tudor

Il weekend della Serie A è già iniziato con il pareggio 1-1 tra Torino e Venezia e sarà una giornata cruciale sotto molti aspetti e per diverse squadre. Sicuramente per lache andrà a Bologna a giocarsi vis a vis il quarto posto contro la squadra di Vincenzo Italiano Massima attenzione, ogni aspetto può condizionare la partita e di conseguenza il raggiungimento o meno della qualificazione in Champions League. Anche le scelte die lo farà nella rifinitura, alla vigilia del grande appuntamento.

Bologna-Juventus, chi gioca in difesa tra Cambiaso e Savona

McKennie e Weah esterni?



Nico Gonzalez, Kolo Muani e..?

Si parte ovviamente da dove ci sono più problemi, ovvero dal reparto difensivo in cui sono rimasti in piedi solo dueSe fino all'infortunio di Kelly, Tudor aveva gli uomini contati, ora neanche quello.Con quest'ultimo, Kalulu rimarrebbe sul centro destra mentre se fosse premiato Savona, allora traslocherebbe dall'altra parte.Dalla scelta in difesa cambieranno anche gli esterni a tutta fascia. Se Tudor deciderà di adattare Cambiaso come "braccetto", allora le corsie esterne sarebbero affidate ai due statunitensi,L'altra soluzione è appunto confermare Cambiaso a sinistra con McKennie in vantaggio sul compagni di nazionale per giocare a destra. In mezzo invece, non si tocca la coppia Locatelli-Thuram.In attacco non si può parlare di vero e proprio ballottaggio ma di un'alternativa al piano iniziale e piu probabile, che è quello di lanciare dal primo minuto Francisco Conceicao, mai titolare fino ad ora con Tudor. Il portoghese è pronto a giocare sulla trequarti, partendo dalla destra con Nico Gonzalez sul centro sinistra.e a quel punto cambierebbero anche le scelte dietro). Insomma, è come un puzzle per Tudor, che cerca di far incastrare tutto nel migliore dei modi.