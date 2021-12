Lo spagnolo, in gol a Venezia, cerca la continuità che finora è mancata come testimoniano i numeri: 4 gol in campionato, uno ogni 265 minuti. Dando ormai per assodato il 4-2-3-1 come modulo di riferimento di Allegri, Alvaro dovrebbe essere supportato da una linea di trequartisti composta da Cuadrado a destra e Bernardeschi a sinistra. Mancando Dybala, al centro del terzetto potrebbe agire McKennie, recuperato dopo il problema al ginocchio, così da sfruttare le sue doti di incursore. L’alternativa è doppia: una porta a Bernardeschi, con magari Kean sulla sinistra per aggiungere peso offensivo; l’altra a Kulusevski, anch’egli recuperato dopo l’operazione al naso". Lo scrive il Corriere dello Sport.