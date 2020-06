Quel gol dal dischetto, 6 minuti di partita. E adesso? Si riparte, in qualche modo bisogna farlo. Lo fa la Juve innanzitutto e proprio da Aaron Ramsey, che sarà verosimilmente titolare nel centrocampo a tre disegnato da Maurizio Sarri. Finalmente il gallese sta bene, ieri si è allenato regolarmente con la squadra e ha recuperato dal fastidio muscolare delle ultime settimane.



LE SCELTE - Dalle ultime raccolte da IlBianconero.com, si va verso Bentancur e Matuidi in mediana, con Pjanic in regia. E Ramsey? Sì, è recuperato, ma non ancora in grado di partire dal primo minuto. Appena potrà, Aaron darà con continuità palleggio e inserimenti ai bianconeri. E' l'arma in più, deve esserlo.