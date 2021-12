già al lavoro per la. Mentre i bianconeri sono in attesa di conoscere la loro prossima avversaria agli ottavi di finale di Champions League, i rossoblù guidati da Sinisa- reduci dalla sconfitta per 2 a 1 contro il Torino - stanno iniziando a preparare la sfida di sabato allo Stadio Dall'Ara, valida per la 18^ giornata di campionato. Ecco la nota del club: "Gli allenamenti della squadra riprenderanno oggi alle 11 a porte chiuse sui campi del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole".