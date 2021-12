Buone notizie per Sinisaa due giorni dalla sfida di campionato contro laallo Stadio Dall'Ara. L'allenatore ha infatti recuperato due importanti pedine, che quest'oggi sono tornati in gruppo per allenarsi con il resto dei compagni. Ecco il report ufficiale della società rossoblù: "Oggi la squadra ha svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Lukasze Markosi sono allenati con i compagni. Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. L'allenatore Sinisa Mihajlovic sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 13.30 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli".