Sono ripresi questo pomeriggio gli allenamenti a Casteldebole in preparazione a Bologna-Juventus. Seduta atletica e quindi tecnico-tattica per i rossoblù di Mihajlovic, con partitella finale a metà campo. Mitchell Dijks ha lavorato in parte col gruppo, differenziato per Ladislav Krejci, terapie per Mattias Svanberg.