Si è concluso l'allenamento pomeridiano fissato da Maurizio Sarri per questo sabato, a due giorni dalla sfida contro il Bologna, per il ritorno della Serie A anche in casa bianconera. Ecco il comunicato del club sulla sessione odierna, a base di tattica e partitella in vista proprio della partita di lunedì al Dall'Ara.



"I bianconeri hanno ripreso gli allenamenti in vista del restart del campionato. La Juve, lunedì, affronterà il Bologna al Dall’Ara, con fischio d’inizio alle 21.45.



Dopo un giorno di riposo concesso da Mister Sarri ieri, la squadra è tornata dunque in campo nel pomeriggio di oggi, focalizzandosi sulla preparazione al Monday Night. Attivazione, lavoro sulla tattica e partitella il menu di giornata.



Domani, vigilia del match, l’allenamento è in programma al pomeriggio"