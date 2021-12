C'è un dato che sorride a Massimiliano Allegri, alla vigilia di Bologna-Juventus. Lo riporta La Gazzetta dello Sport: "Se contassero solo le statistiche, Massimiliano Allegri potrebbe stare tranquillo: Sinisa Mihajlovic non l’ha mai battuto nei 12 precedenti in panchina e lui non ha mai perso contro il Bologna (14 vittorie e 4 pareggi). «Magari stavolta nell’uovo troveremo una sorpresa migliore», scherza il tecnico, con riferimento al pareggio di Venezia che di certo non lo ha reso l’uomo più felice del mondo".