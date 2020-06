Ancora in dubbio. Resta a rischio la partecipazione di Gonzalo Higuain alla gara contro il Bologna, la prima della Serie A che riparte. L'argentino ha già saltato gli impegni di Coppa Italia e negli ultimi giorni si è allenato a parte. Soltanto oggi, previa specifico provino, sarà possibile sciogliere le residue titubanze in vista della sfida in casa del Bologna, spiega Tuttosport. Non è al top, ma Sarri vorrebbe provare a portarlo in panchina, per avere una carta da giocarsi a gara in corso e per aiutare a riempire quell'area di rigore così vuota senza un 9. Proprio per ovviare a questa lacuna, crescono le quotazioni di Aaron Ramsey, capace di inserirsi e fare gol, anche da mezz’ala. Anche il gallese al rientro dopo l'infortunio.