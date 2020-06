Domani sarà giorno di vigilia per la Juventus, che lunedì alle 21.45 ritornerà in campo, a Bologna contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic. Per i bianconeri sarà un banco di prova importante, visto che la squadra si deve scrollare di dosso la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli. Così, le sensazioni della vigilia, come di consueto, saranno affidate al tecnico Maurizio Sarri. Invece della consueta conferenza stampa, però, il tecnico toscano parlerà in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Dopo le due deludenti uscite, le prime dalla ripresa del calcio giocato, la Juventus dovrà ritrovare a Bologna le chiavi del gioco e la lucidità dimostrata, se non altro, nella sfida contro l'Inter dell'ormai lontano 8 marzo.