Mentre prosegue la settimana di lavoro delin vista del match contro lain programma sabato al Dall'Ara alle 18 - oggi i rossoblù hanno svolto una seduta defaticante e lavoro atletico in campo e in palestra - c'è da registrare un pizzico di tensione nello spogliatoio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sinisa Mihajlovic avrebbe avuto un duro confronto con i suoi giocatori, in seguito alla prestazione negativa in casa del Torino. I granata hanno dominato in larghi tratti, cosa che non è andata giù a Mihajlovic, il quale avrebbe chiesto un altro tipo di atteggiamento e più attenzione in difesa. Contro la Juventus non sono ammessi cali di tensione.