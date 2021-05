1









La Juventus ha messo nel mirino la partita che fra 48 ore deciderà la qualificazione alla prossima Champions League. Al Dall'Ara la squadra di Pirlo affronta il Bologna con l'obiettivo di vincere e poi sperare che Verona e Atalanta sgambettino rispettivamente Napoli e Milan (anche solo uno di questi due sgambetti può bastare ai bianconeri). Ma con quale formazione Andrea Pirlo affronterà la sfida emiliana?



DIETRO - In porta dovrebbe tornare Wojciech Szczesny, dopo la passerella finale della Coppa Italia di Buffon. La coppia difensiva sarà quella ormai rodata, divenuta "ufficiale" per questa fine stagione, quella del capitano di oggi e di quello futuro: Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt. Secondo le informazioni attualmente in nostro possesso, il jolly Danilo andrà a destra, con Alex Sandro terzino sinistro. Questo implicherebbe un Juan Cuadrado avanzato esterno destro. IN MEZZO - L'unico assente della Juve è lo squalificato Bentancur (in seguito alla discussa espulsione contro l'Inter). Al suo posto Pirlo dovrebbe affidarsi all'unico regista a sua disposizione, ossia Arthur. Al suo fianco il solito Adrien Rabiot. E l'altrettanto solito Federico Chiesa sulla fascia sinistra.



DAVANTI - In questo caso squadra che vince non si cambia, e Dejan Kulusevski sembra destinato a un'altra prova da seconda punta-mezzala offensiva attorno al punto di riferimento Cristiano Ronaldo.