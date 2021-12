Archiviato il flop di Venezia, laè tornata in campo per preparare la trasferta al Dall'Ara contro il, in programma sabato 18 dicembre alle ore 18. In casa, la squadra diha conquistato 16 punti in 9 gare, battendo tra le altre anche, in questo momento paragonabili alla squadra diin termini di rendimento e posizione di classifica. Il tecnico bianconero, per centrare la quinta vittoria fuori casa, spera di recuperare alcune pedine. Ecco qual è la situazione dell'infermeria, a tre giorni dal match contro i rossoblù.è tornato ad allenarsi in gruppo nei giorni scorsi,è tornato a disposizione dopo l'intervento chirurgico per divincolarsi dalla sinusite che lo ha tenuto in ostaggio in questo avvio di stagione. Lo svedese, come sottolineato da Tuttosport, sembrerebbe aver beneficiato del cambio di modulo (dal 4-3-3, e dal 4-4-2, al 4-2-3-1), dato che è stato schierato titolare sia con la Salernitana, sia con il Genoa (complice, ovviamente, l'infortunio di Chiesa). Da valutare invece la posizione dell'americano, visto che è uscito di scena quando la Juve era ancora settata sul 4-4-2. Chissà che non possa essere lanciato addirittura alle spalle di Morata, al posto di unin dubbio contro il Bologna, ma che in fin dei conti spera almeno nella convocazione.- Detto dell'incertezza di Dybala, che sarà chiarita solo dai prossimi allenamenti, di sicuro gli altri indisponibili per la trasferta di Bologna sono i lungodegenti. Tutti e tre sono out per problemi muscolari e dovrebbero tornare a disposizione, in blocco, dal 2022.