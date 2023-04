Testa di nuovo al campionato, dove la Juve dovrà provare a ritrovare punti dopo le tre sconfitte consecutive. Allegri non potrà avere a disposizione Kean, sempre fuori per infortunio. Chi come centravanti? Secondo quanto racconta Tuttosport, dipenderà dalle condizioni di Vlahovic. Se il serbo sarà recuperato, toccherà a lui, in caso contrario è pronto Milik.