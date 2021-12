Numeri più che positivi per Massimilianocontro il, prossima avversaria dellain Serie A. Secondo quanto riportato da Opta, il tecnico livornese ha infatti ottenuto 14 vittorie e 4 pareggi in 18 sfide in carriera contro i rossoblù, che rappresentano la squadra contro cui ha disputato più partite in Serie A senza mai perdere. La sfida di campionato è in programma sabato alle 18.00 allo Stadio Dall'Ara: i bianconeri dovranno andare a caccia della vittoria dopo il pareggio ottenuto la scorsa settimana sul campo di Venezia.