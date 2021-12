Vincere per continuare a credere nel sogno Champions League. Non esistono alternative per la Juventus che, questa sera, non può fare altro che tornare da Bologna con i tre punti in tasca. Occhio ad ogni dettaglio, quindi. Tra le situazioni di gioco da tenere in particolare attenzione, i corner. Come riportano le statistiche della Lega Serie A:"Il Bologna è la squadra che in questo campionato ha realizzato più gol su sviluppo di corner (sette), mentre la Juventus è quella che ne ha subiti di più in percentuale da questa situazione di gioco (24%: 4/17). In aggiunta, i rossoblù hanno incassato appena una rete da calcio d’angolo, meno di ogni altra formazione.".