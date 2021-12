Dare brio ad un gruppo che fatica a trovare motivazioni ed energie.. Qualcosa di simile ad un ultimatum: l’ultima chiamata per il vagone di coda che porta ai lati il logo della Champions League. Per tentare di sorprendere la squadra di Mihajlovic,. A riportare questa ipotesi, stamattina, sono La Stampa e La Gazzetta dello Sport.Secondo il quotidiano torinese, potrebbe esserci spazio – e un maggior minutaggio rispetto alle ultime apparizioni – per il trequartista argentino classe 2003, Matias: “L’importante sarà ritrovare il gol perduto, e un’altra carta a sorpresa può essere l’argentino Soulé”.Secondo La Gazzetta dello Sport, sempre riguardo la partita di oggi contro il Bologna, ampio spazio potrebbero trovare altri 4 giovani della rosa:(in ballottaggio con Morata, che sembra essere in vantaggio per la maglia da titolare) in attacco, il recuperatoin mezzo al campo e Lucache, in questa fase di stagione, sembra aver ribaltato le gerarchie e soppiantato Alex Sandro. Escluso. Lo svedese è ancora in fase di recupero, dopo l’intervento chirurgico per sinusite. Al di là di questo, però, l’esterno offensivo sembra non essere entrato nelle grazie di Allegri e, su di lui, si accendono i riflettori della sessione di mercato di gennaio.