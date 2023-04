Qualche idea in più sulle possibili scelte la si avrà domani, dopo la conferenza stampa di Massimilianoin programma alle 12.00. Ciò che è certo è che aladovrà trovare la svolta, dopo un mese d'aprile horror con quattro sconfitte, due pareggi e due vittorie, numeri che parlano di una crisi da cui è opportuno uscire quanto prima in vista di un finale di stagione che si preannuncia ancora intenso e ricco di obiettivi da raggiungere. Quella rossoblù di Thiago, comunque, non è una squadra da sottovalutare. Motivo per cui il tecnico bianconero non dovrà lasciare nulla al caso, tanto più dopo le scelte evidentemente sbagliate che hanno accompagnato la semifinale di Coppa Italia contro l'Stando a Gazzetta.it, a Bologna potrebbe esserci spazio per qualche giovane, uno su tutti Matiasche contro il Napoli non ha di certo deluso, e che ora si candida a una maglia da titolare alle spalle di Arek, favorito su Dusanche dovrebbe tornare a disposizione ma non è ancora al meglio. A centrocampo spazio a Nicolò, mentre sulle corsie i favoriti sono Samuele Juan, per lasciare a riposo rispettivamente Filip Kostic e Mattia De Sciglio. In difesa, invece, dovrebbe rivedersi, pronto ad affiancare Federicoe uno tra Leonardoe Gleison. A completare la formazione, Wojciechtra i pali. Le decisioni definitive, comunque, saranno prese domani, dopo la rifinitura. Con la consapevolezza che, questa volta, non sono davvero ammessi passi falsi.