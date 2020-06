1









Giornata di vigilia in casa Juventus, con i bianconeri che si preparano alla sfida contro il Bologna, fissata allo Stadio Dall'Ara per domani alle 21.45. I bianconeri, quindi, scenderanno in campo nel pomeriggio, per la rifinitura alla Continassa. Sempre nel pomeriggio, inoltre, ci saranno anche le parole di Maurizio Sarri sul ritorno del campionato: il tecnico toscano parlerà a Sky Sport. La partenza per l'Emilia, invece, è fissata per domattina, con la Juventus che raggiungerà Bologna in aereo per poi ripartire in serata dopo la partita.