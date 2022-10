Questa sera, alle 21, il, con l'obiettivo di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Una partita molto importante per entrambi i club. A dimostrazione di ciò, sarà presente allo stadio l'ex capitano e leggenda della JuventusL'ex numero 10 ha pubblicato una storia del suo viaggio aereo sul proprio profilo Instagram, accompagnata da una didascalia inequivocabile: "Landing soon in Portugal", "Sbarco presto in Portogallo". Del Piero proverà quindi a essere di buon auspicio per i bianconeri, costretti a vincere.