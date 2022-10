Agnelli, Nedved e Arrivabene al pranzo Uefa con i dirigenti del #Benfica#Juve pic.twitter.com/v8CY7RCtyA — ilbianconero (@ilbianconerocom) October 25, 2022

. La Juve affronta questa sera una gara fondamentale, decisiva per poter sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Di fronte avrà un Benfica autore di un inizio stagione straordinario, che ha già battuto i bianconeri all'andata - 2 a 1 all'Allianz Stadium - e che avrà anche tutto l'entusiasmo del suo pubblico. Saranno circa 60mila tifosi al Da Luz, pronti a spingere i propri giocatori e ad impaurire i bianconeri. Servirà una prova di carattere e intelligenza alla Juve per prendersi i tre punti.Dopo la lunga vigilia, ecco il programma odierno, che si apre alle 14 a Belem con il pranzo istituzionale tra le due società. Per i giocatori, invece, una giornata da vivere in hotel tra risveglio muscolare, pranzo, riposo, riunioni tecniche e poi il via... verso lo stadio.- Pochi minuto dopo l'arrivo della dirigenza bianconera, anche Rui Costa, numero uno del Benfica, ha raggiunto Agnelli e Nedved per il pranzo.13.45 - Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli e il vice presidente, Pavel Nedved, sono arrivati al consueto pranzo UEFA tra le due società.