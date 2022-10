Archiviata la gara contro l'Empoli con una bella vittoria, lasi avvicina a grandi passi verso il match dicontro il, in programma martedì alle 21.00 a Lisbona. La giornata di lunedì, vigilia della sfida, prevede per i bianconeri l'allenamento di rifinitura a partire dalle 11.30 (aperto ai media per i primi 15 minuti), a cui seguirà la partenza per il Portogallo. Alle 18.45, poi, Massimilianoe un giocatore interverranno in conferenza stampa al Benfica Stadium. I padroni di casa, invece, si alleneranno presso il loro Campus dalle 11.00, mentre l'incontro del tecnico Rogercon i giornalisti è fissato per le 13.00.