di Cristiano Corbo, inviato a Lisbona

Mancano sempre meno ore alla super sfida di Champions League tra Juventus e Benfica, in programma alle 21:00 allo stadio Da Luz. Ad aspettare i bianconeri uno stadio che si prospetta sold-out, con i tifosi portoghesi che spingeranno la squadra a ottenere la qualificazione. Alla squadra di Schmidt basterà un punto mentre gli uomini di Allegri sono consapevoli di dover vincere per mantenere vive le chance europee. Il tecnico livornese si è detto convinto che la squadra farà una grande prestazione, cercando di aumentare la fiducia nei propri giocatori, consapevoli che il Benfica fino a qui non ha mai perso in stagione.



Non mancheranno però i tifosi della Juve, già a giro per Lisbona in attesa di questa sera. Il nostro inviato Cristiano Corbo, ha intervistato qualcuno di loro: "Dura ma fattibile, ci crediamo" mentre alcuni sostenitori dei padroni di casa non sembrano avere paura della formazione bianconera.