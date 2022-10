Martedì alle 20:45 lain un match che potrebbe decretare l'eliminazione dei bianconeri. I padroni di casa, reduci dalla vittoria contro il Porto in trasferta per 1-0, dovranno fare a meno di Julian, Il trequartista, arrivato in prestito dal Psg, è subentrato nell'ultima gara ma poi è dovuto uscire per un nuovo infortunio. Il giocatore non ci sarà quindi per la sfida contro la Juventus né in quella successiva di Champions League contro il Maccabi Haifa il 2 novembre.