Alla luce delle assenze, in molte zone del campo le scelte saranno praticamente obbligate. Non sono tantissime le alternative su cui Massimilianopuò contare per la sfida di domani tra, ma in difesa può esserci un ballottaggio: a contendersi un posto a fianco di Leonardo, secondo La Gazzetta dello Sport, saranno Daniele, con quest'ultimo che dovrebbe essere più fresco essendo entrato solo nella ripresa nel match contro l'Empoli. L'idea del tecnico, comunque, sembra essere quella di riproporre la difesa a tre.