Share







di Cristiano Corbo, inviato a Lisbona

Un gran sole e un ambiente infuocato a Lisbona. Al Benfica manca un punto per passare il turno di Champions League e l'attesa è forte in vista di una serata che può diventare di festa. Al Da Luz sono attesi tantissimi tifosi per creare la "torcida rossa" che proverà a spaventare i giocatori di Massimiliano Allegri. La Juve, dal canto suo, prepara una gara fondamentale: pur vincendo due gare potrebbe non qualificarsi per gli ottavi, ma dare i segnali di una vera ripartenza è l'obiettivo primario da portare avanti ad ogni costo.



Tutte le ultime con Cristiano Corbo da Lisbona, ecco il VIDEO: