Sembra proseguire nel migliore dei modi il percorso di Federicoverso il ritorno in campo con la, dopo il grave infortunio che lo ha costretto ai box per lunghi mesi. L'esterno è stato tra i primi a presentarsi sul rettangolo verde della Continassa questa mattina per l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani contro il, lavorando fin da subito con la squadra. Un altro segnale positivo, dopo le buone sensazioni della partitella in famiglia di sabato in cui è stato anche autore di una doppietta. Nessuna traccia, invece, di Paul, assente come gli altri infortunati.