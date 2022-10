Nessuna traccia di Paulalla rifinitura odierna alla Continassa in vista di. Il centrocampista francese, a differenza di Federicoche ha lavorato con la squadra fin dall'inizio, non è ancora pronto per tornare in campo dopo l'infortunio, e per lui vige la massima prudenza per scongiurare il rischio di ricadute. Assenti come da previsioni anche Angel, Mattia, Gleisone Leandro, che ne avranno ancora per qualche settimana.