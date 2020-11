Archiviata la Champions League, è tempo di pensare al campionato, con la trasferta di Benevento all'orizzonte. Domani alle 18 andrà in scena una partita che dovrà segnare per Andrea Pirlo una continuità di risultati dopo le vittorie contro Cagliari e Ferencvaros. Ma quando parlerà l'allenatore della Juventus in vista della gara in Campania? Come ormai consuetudine in tempi di Piemonte zona rossa, non è prevista la conferenza stampa alla Continassa. Pirlo parlerà ai canali ufficiali del club bianconero. Invece il suo collega Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, sarà in conferenza oggi alle 18.