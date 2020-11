4









Archiviata la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League, la Juventus sgombra la mente dalla opaca prestazione contro il Ferencvaros e si rituffa in campionato. Lungo la sua strada ci sarà il Benevento di Inzaghi, reduce dalla preziosa vittoria al Franchi contro la Fiorentina. Come riporta Sky Sport, Pirlo potrebbe contare sul recupero di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero sta sudando per recuperare dall’infortunio muscolare riportato in Nazionale, e le chance di vederlo in campo al Vigorito stanno aumentando. Una bella notizia per il Maestro, che potrebbe così dare un turno di riposo all’onnipresente Danilo.