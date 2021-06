Sarà Chiellini contro Lukaku. Da questa sfida passerà, molto probabilmente, gran parte del match tra Italia e Belgio per aggiudicarsi un posto nelle semifinali di Euro 2020. Il difensore della Juventus, infatti, è completamente recuperato, abile e arruolabile; e sembra davvero difficile che Roberto Mancini possa farne a meno, soprattutto vista la potenza d'attacco dei Diavoli Rossi.

GLI AGGIORNAMENTI - A raccontare le ultime dal ritiro della Nazionale azzurra è Sky Sport che ha raccontato di un Chiellini particolarmente motivato, carico a molla. Il centrale ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, partecipando ad ogni esercizio e forzando quando richiesto. Chiellini sta bene, quindi, e ha una gran voglia di ripagare i compagni che gli avevano fatto una promessa, dopo l'infortunio rimediato contro la Svizzera: "Arriveremo ai quarti e tornerai in campo con noi".