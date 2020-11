Non solo imbattibilità e Champions League. Coach Guarino nell'intervista a JTV ha toccato pure altri tempi legati all'attualità della sua Juventus Women: "La gara vinta contro di loro in campionato è ormai archiviata. Non crea nessun effetto particolare se non quello di disputare una partita in un campo non semplice. Il fattore trasferta può giocare brutti scherzi, cercheremo di fare del nostro meglio. Siamo in balia di un periodo di incertezza. Si vive alla giornata: pensiamo al Bari e poi vediamo quando recuperare la prossima con il Pomigliano. Noi possiamo solo lavorare e aspettare le varie decisioni".

SENZA GAMA E SALVAI... - "Tuija Hyyrynen è una ragazza estremamente intelligente che si mette a disposizione della squadra. Se le chiedessi di fare la centravanti si impegnerebbe per farlo. È umile e sa gestire i vari momenti e le situazioni della partita".