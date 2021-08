Tutto pronto per la prima, vera, importante partita di questo precampionato. La Juve affronta il: lo farà al Cruyff, a due passi dal Camp Nou, davanti a tremila tifosi. E lo farà con un po' di settimane nelle gambe per alcuni, molto meno per altri. A chi si affiderà? Chiaro che il risultato conti praticamente nulla, ma la curiosità di capire i primi responsi di tutto questo lavoro resta tantissima.In dubbio la convocazione di Chiellini, che sta svolgendo un lavoro chiaramente particolare per tornare in forma per il campionato, ma i nazionali saranno verosimilmente convocati: occorrono minuti e benzina. Difficile vedere però titolare Bonucci in difesa, che sarà guidata verosimilmente da(davanti a). Sulle fasce,titolare consul lato opposto. Solito discorso: Danilo e Alex Sandro, così come Cuadrado, sono appena rientrati.Allegri sembra intenzionato a confermarecentrocampista centrale, con ruolo di regista. Ai suoi lati(squalificato per la prima di campionato), davanti- Dybala ha svolto solo allenamenti minimi con la squadra, molto in dubbio la convocazione - cona supporto. Pronti? Si riparte. Da Barcellona.